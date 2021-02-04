Mustafa Cengiz, Erencan Yardımcı hakkında konuştu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Eyüpspor'un 4.2 milyon TL karşısında transfer ettiği Erencan Yardımcı transferinde üçkağıt yapmadıklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Cengiz, limitler içerisinde kaldıklarını ve Erencan transferinde herhangi bir kanunsuz iş yapılmadığını söyledi.

Cengiz'in sözleri şu şekilde:

"KÖYLÜ KURNAZLIĞI"

"Erencan konusunda çok ayıp ediyorlar, 1-2 tweet gördüm rakiplerin taraftarlarından. Siz diyorlar, 100 bin euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsüre nasıl yolladınız. Euro mu, TL mi rakam yok, belirsiz. Köylü kurnazlığı, şark kurnazlığı. Köylüler efendimiz ama benim kastım başka. Yok kardeşim. Biz limitler içinde kaldık. Soruyorum, ben TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında da sordum. 21 kulüp var. Hepsi dinliyor. Açıklayın dedim. Hayır hangi kulübün, ne kadar açığı var. Açıklanmadı. Dediler ki, mahremiyet. Yahu kardeşim benim 490 küsür, öbürünün 350 küsür limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar zannediyor ki, ben 490 harcayabilirim."

"ÜÇKAĞIT YAPMADIK"

"Biz Erencan'ı, Eyüpspor memnun olmadığı takdirde aynı bedelle geri alırız. Asla bir üçkağıt yok bu transferde."





"LİMİTLERİ AÇIKLAYIN DEDİM"

"Benim 1 milyon euroya yakın limitim var dedim. Siz de açıklayın dedim. Birkaç kulüp ekside, Trabzon'un artıda olduğunu söyledin. Yeni bir öneri verdim. 25 milyon artıdayım dedim. TFF açıklasın, siz açıklayın dedim. TFF, dedikodulara mahal vermeden hangi kulübün ne kadar limiti vardı, ne kadar aştılar açıklayın dedim. TFF bunu açıklasın. Ben Galatasaray olarak açıklasın istiyorum. Ben bunu görüyorum, iki kat artırıyorum. TFF'nin açıklayacağını düşünmüyorum. TFF açıklayamaz, KVKK var doğru. Kendileri açıklasın. 1 milyon euro var dedim ben ve kaldım. TFF Lisans Kurulu tek tek didikledi beni. Yetmiyor, ben UEFA'dan da denetleniyorum. Yetmiyor, Ernst Young beni denetliyor tek tek."

"TFF, limit aşanlara ceza vermek zorunda. TFF bizim milli kuruluşumuz, bizim kuruluşumuz. Ben TFF'yi zora sokmam. Adil olması için her desteği veririm. Bir camiadan korkup kuralları ertelemek bir ülkenin gelecek kuşakların vicdanını ve ahlakını öldürür."





"EMİN BAYRAM'I NEDEN BEDAVA VERDİNİZ DİYE 1 KİŞİ SORDU MU?"

"Erencan, hocamızın geleceği. Biz bunlara dayanarak Ozan Kabak gibi ilerliyoruz. Bizim en büyük güvencemiz bu gençler. Evvelsi gün bana bir futbolcu geldi. 21 kişilik kadromuzda olan bir futbolcu. Biz bu oyuncuyu, Boluspor'a bedava verdik. Ali Yavuz Kol'u da bedava verdik. 1 kişi sordu mu, rakiplere soruyorum, bizim müzmin muhaliflere soruyorum, onlara da Allah selamet versin. 1 kişi sordu mu Emin Bayram neden bedava Boluspor'a gitti? Neden Erencan'ı sordunuz? O da bizim geleceğimiz. Çünkü, oynamak istiyorlar. U16-17 kalktı, rezerv lig harekete geçemedi. Bu futbolcular paslanacak, ölecek. Boluspor'da oynarım diyor gidiyor. Öbür Erencan ben Eyüp'te oynarım, forvette boşluk var diyor."