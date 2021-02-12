Mustafa Cengiz: Ey Ali Koç bildiriyi sen imzaladın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasının duyurulduğu basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Derbide yaşananlarla ilgili konuşan Cengiz, "TFF'den bir yetkili, rakip kulübe, 'Sağlık çalışanı 150 kişi alabilirsiniz' demiş. Benim çıkardığım özet bu. Kontrol edemediler, 150 kişi 2 bin 500 kişi oldu." dedi.

"EFENDİLİKLE DEVAM EDECEĞİZ"

"Siz ne kadar efendi kalmaya özen gösterirseniz, geri kalan bir kısım insanlar sizi zayıf ve temsilden uzak görür. Size akıl vermeye kalkarlar. Elbette akıl akıldan üstündür. Ben 10 yaşındaki çocuktan da akıl alırım. Fakat siz sürekli hukuk içerisinde kalırsanız sizi beceriksiz olarak görüyorlar. Bütün camialara sesleniyorum, dik durun ve doğru yoldan ayrılmayın. Biz bu yoldan ayrılmayacağız. Efendilikle devam edeceğiz."

"MERTÇE OYNANMASINI İSTİYORUZ"

"TFF ve rakip takımlar bizim düşmanımız değil. TFF'nin doğru yola girmesi gerekiyor. Bizim yolumuza gelsin demiyoruz. Biz ayrı bir camiayız ve doğru olduğumuza inanıyoruz. Eşit şartlarda, mertçe bu oyunun sahada oynanmasını istiyoruz."





"EY ALİ KOÇ, BİLDİRİYİ SEN YAZDIRDIN"

"Fenerbahçe ile maç yaptık, kaç kaç bitti? Ben beyin ameliyatı geçirdim de unutuyorum. Biz yendik mi? Allah Allah... Bizim taraftarda öyle bir hava var ki sanki yenildik, dayak yedik? 'Vay bizim golümüz verilmedi.' diyorlar. Verilseydi penaltınız. Bizim de kırmızı kartımız ve penaltımız verilseydi. Objektif bak. Hakemlere getirme işi. Hakemlerden en çok zarar gören kulüp biziz. Kulüpler Birliği, Galatasaray'a karşı bildiri yayınladı. Ey Ali Koç, o bildiriyi sen yazdırdın. 'Hakemler de insandır, hata yapabilirler' dedin. Bunu sen yazdırdın.

Rakip takım başkanının, meclis idare memuru gibi davranması hiç hoşuma gitmedi. Alkıştan rahatsız olmuşlar. Allah Allah... Yahu sen geldin, voleybol maçında şakır şakır alkışladın. Bir de benim alkışlamamı istedin. Bu nasıl bir kafa yapısı? Bu kafa yapısıyla hiçbir yere ulaşamazsın. Böyle kalitesizlik olmaz. Kimseden korkmam, Allah'tan başka."





"BÖYLE TFF, BÖYLE HUKUK OLMAZ"

"TFF'den bir yetkili, rakip kulübe, 'Sağlık çalışanı 150 kişi alabilirsiniz' demiş. Benim çıkardığım özet bu. Kontrol edemediler, 150 kişi 2 bin 500 kişi oldu. Bize aktarılan 3 bin kişi. Mertçe çıkıp, 'biz aldık' desinler ve canımı yesinler. Biz aptal değiliz. Abdurrahim Albayrak'a yapılan saldırıda adamın elinde bıçak veya silah olsaydı bunun bedelini kim ödeyecekti? Kim ödeyecekti? Bununla ilgili sevk bile yapılmadı. Hiç küfretmeyen insan var mı aranızda? Arda, arkadaş arasında bunu yapmış. Ben bunu tasvip etmiyorum ama arkadaşlar arasında bu var. Bu yüzden sevk yapılmamalıydı. Böyle TFF, böyle hukuk olmaz."