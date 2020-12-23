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    Mustafa Cengiz: Falcao'nun bizi zor durumda bırakacağını düşünmüyorum

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun geleceğine ilişkin çarpıcı sözler söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 15:44
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 15:50
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    Mustafa Cengiz: Falcao'nun bizi zor durumda bırakacağını düşünmüyorum

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni sponsorun duyurulduğu toplantıda basın açıklamasında bulundu.

    Toplantının en dikkat çeken yanı ise Cengiz'in, Radamel Falcao hakkında söylediği sözler oldu.

    Mustafa Cengiz: Falcao nun bizi zor durumda bırakacağını düşünmüyorum #1

    "OCAK AYINDA KALACAK MI, GİDECEK Mİ? BİLMİYORUM"

    Kolombiyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili konuşan Başkan Cengiz, "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Falcao'nun Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi? Bilmiyorum." diyerek tecrübeli futbolcunun gitmesini istediğinin sinyalini verdi.

    Mustafa Cengiz: Falcao nun bizi zor durumda bırakacağını düşünmüyorum #2

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