Mustafa Cengiz: Falcao'yu taraftar istediği için aldık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao'nun gelen teklifleri kabul etmediğini söyledi.

GS TV'de ajans muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao hakkında da konuştu.

"TARAFTAR İSTEDİ DİYE ALDIK"

Falcao'nun Monaco'dan sakat bir şekilde transfer edilmediğini söyleyen Cengiz, "Falcao tümüyle taraftarın talebiyle yapılan bir transferdir. Bundan utanıyor muyuz? Hayır. Eleştiriyor muyuz? Hayır. Geldiği gün İstanbul sallandı. İstanbul tarihinin, belli mitingler hariç en büyük toplanması oymuş. Falcao bizim topçumuz, çok değerli fakat sakatlıktan kurtulamadı. Falcao, bize sakat gelmedi. Monaco da şaşırıyor. Bu çocuk kendini kanıtlamak için çok yüklendi. Taraftarın alkışını almak istedi. Monaco yıllık 8 milyon euro teklif etti, kabul etmedi. 'Ben attığım golün anonsu yapıldığında tribünlerin sessiz olmasından bıktım' demiş. 'Ben desibel rekoru kırılmış bir yerde oynamak istiyorum' demiş." dedi.

"TEKLİFLER VAR AMA GİTMİYOR"

Cengiz, "Falcao, İspanya'da tedavi olup gelecek. Çok karakterli bir futbolcu, bütün futbolcularımız karakterlidir. Taraftarın kızdığı futbolcular da var, hepsiyle halledeceğiz. Düzelecek ve gelecek. Falcao bize derse ki, 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum' Galatasaray'ın menfaatlerine uygunsa olabilir. Kendisine Güney Amerika ve Arabistan'dan teklif geldi ama istemiyor." ifadelerini kullandı.