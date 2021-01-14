Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile aramızda sorun yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile aralarında hiçbir sorunun olmadığını ve tecrübeli teknik adamla yola devam edeceklerini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki konularla ilgili olarak GS TV'de açıklamalarda bulundu.

Cengiz, Fatih Terim ile herhangi bir sorun yaşamadıklarını ve deneyimli teknik adamın görevinden ayrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Cengiz'in sözleri şu şekilde:

"FATİH TERİM GÖREVE DEVAM EDİYOR"

"Hocamızla bir haftadır görüşemedik, yoğun trafik var. 'Ya hocam neden yalnız hissediyorsun?' dedim. 'Sinirlendim, o an öyle hissettim' dedi. Allah, hocamdan bu yaşta bu sinerjiyi, bu gücü eksiltmesin. Bu yaşta kenarda çıldırıyor, yağmuru ve karı yiyor. Bu sadece parayla olacak iş değil. Hocamıza hak verdik, bazen hak vermiyoruz. İki medeni insan gibi konuşuyoruz. Bizim bir derdimiz yok, hoca konuşulabilir ve anlaşılabilir bir insan. 1 saat konuştuk, siz olmasanız 1 saat daha konuşurduk."





"HOCAMIZLA BİR SORUNUMUZ YOK"

"Kavgalıydık da barıştık gibi bir şey yok. Hocamla medya önünde tartışmam. Ben sadece güzellik konuşurum. Hocam da söyler, ben de söylerim. İkimiz de aynı güney karakterine sahibiz. Lafımı kimseden esirgemem, kimseden çekinmem. Hocamdan çekinmem, hocam da çekinmez. Medya üzerinden tartışmayız. Hocamın söylediği şeyler çok başka. Bir sorun yok. 33 sene de kalsam Fatih Terim ile devam ederim. Eğer kavga izlemek için çekirdek aldılarsa, Netflix izlerken kullanırlar."

TERİM NE DEMİŞTİ?

Sürekli olarak mevcut yönetime göndermelerde bulunan 67 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray taraftarına verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. Bundan sonra kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım. Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm hem kontratım bitiyor." şeklinde konuşmuştu.