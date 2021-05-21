Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında Fatih Terim'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısı düzenledi.

Cengiz açıklamalarında, “Ben kimseye 'şuna oy atın, buna oy atın' demem. Ben kendim için de demedim. Her iki seçim döneminde de arayıp da bana oy atın dediğim insan yoktur.

"BİZ GALATASARAY İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"

Parasal olarak istemişimdir. Abdurrahim Albayrak bu konuda çok yardımcı olmuştur. Biz Galatasaray için çalıştık. Geldiğimiz ilk hafta UEFA ile tanıştık. Biz mayıs ayı sonuna kadar hemen hemen her hafta UEFA ile uğraştık. Ben kaç kere gittiğimi unuttum.

6 kişilik ekip devamlı taşındık. Sportif AŞ'dekiler hariç herkes otel uçak parasını kendi ödedi. Bundan sonraki yönetimler de öyle yapsın.





“BEN TERİM BİZE ÖDETİYOR DEMEDİM”

Bu deplasmanlar için de öyledir. Ben Fatih Terim için 'Bodrum'a giderken, Amerika'ya giderken bize ödetiyor' falan demedim. Onu söyleyeyim.

“REAL MADRID VE PSG MAÇLARINDA UTANDIM”

Real Madrid ve Paris Saint-Germain maçlarında içeri girmedim. Utandım, taraftardan utandım. Florentino Perez asil bir adam. Bir tek gole bile sevinmedi. Telefonun arka planında torunumla fotoğrafım vardı onu görmüş.

Hemen bizimkilerden öğrenmiş yaşını, boyunu. Hemen Mert'e forma gönderdi. Orada fotoğrafta benim halim çok kötü. 'Surat ifademden ötürü kusura bakmayın' dedim. Başarılı olamadık, ben taraftardan özür diliyorum.





“FATİH TERİM ÜST BAŞKAN GİBİ KENDİNİ GÖRÜYOR”

Konuştuklarımı kayda alıp öyle anlatın. Taşıyan adam yanlış taşıyor. Fatih Hoca ile konuşmadık. Onun bizi gördüğü pozisyon itibariyle bize öyle bir bakış açısı yok, üst başkan gibi.

Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor, biz sadece tedarikçiyiz” ifadelerini kullandı.