Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le devam etmeyeceğim

Galatasaray'da Başkan Musatafa Cengiz Fatih Terim'le ilgili, kendisiyle devam etmeyi düşünmediğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlarken önemli açıklamalarda da bulundu.

Fatih Terim’le ilgili konuşan Cengiz, Terim’e sitem etti.

Cengiz açıklamalarında, “Basında haber çıkıyor, hocadan ben telefon beklerdim. Doğru mu diye sormasını. Hayır o yargıç olarak kararını vermiş, basın sözcüsü olarak da çıkıp açıklamış. Albayrak'a haber vermiş, o da yalvarmış hocam yapma diye.





“FATİH HOCA İLE DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Yapmasını beklemezdim ama yaptı. Ben Sevgili Fatih Hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum.

“GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİN BANA”

Var olasın sevgili hocam. Düşmanlarını duman ediyorsun sevgili hocam. 2 gündür sinirden uyuyamayan var yönetimden. Eserinle öğün hocam! Kemoterapiye başlarım ben. Yapma be hocam. Geçmiş olsun bile demedin bana.

“SEN YÖNETİM KURULUNA HAKARET EDİYORSUN EY FATİH TERİM!”

Ben düşmansam, arkadaşlarım düşmansa, ya yönetimin onunla işi yok ya da onun yönetimle. Yazıyorlar 'Fatih Terim büyüktür Galatasaray', 'Galatasaray kırmızı çizgimiz' Ya yönetim kim? Yönetim, genel kurulun seçtiği idare. Sen yönetim kuruluna hakaret ediyorsun, ey Fatih Terim!” ifadelerini kullandı.