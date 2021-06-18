Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla FFP'den çıkış yaptık. UEFA'ya çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz, yarın yapılacak başkanlık seçimi öncesi son kez basın mensuplarının karşısına geçti.

Yayına müjde vereceğini açıklayarak giriş yapan Cengiz, transfer konusunda UEFA ile yaptığı anlaşmanın sona erdiğini açıkladı.

Cengiz açıklamasında, "Müjdeli bir haber vermek istiyorum. Daha 1 yılımız olmasına rağmen FFP anlaşmamız sona erdi. Bugün itibariyle 1 yıl önceden serbest kalmış durumdayız.

Mustafa Cengiz: Finansal Fair Play'den çıkış yaptık İZLE







"BUGÜN İTİBARIYLA SERBEST BIRAKTILAR"

Bugün itibarıyla, bizi bir yıl önceden serbest bıraktılar. UEFA'ya ve bütün UEFA çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Sizi buraya bu mutlulukla çağırdım. Yatağımdan kalktım camiam mutlu olsun diye.

Benim gücüm Galatasaray camiası ve sizlerin varlığı. Kötü söz söyleyenler de oldu, herkes kendi destanını yazar. Camia bugünlerde çok gergin. Ben çok üzülüyorum. Bütün camiada huzur istiyorum. Bir kavga ve laf sokma, bu beni çok rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.





GALATASARAY, TRANSFERDE RAHATLIYOR

UEFA'nın Finansal Fair Play uygulaması kapsamında kulüplere getirdiği transfer sınırlamaları mevcut.

Sarı-kırmızılılar da üç yıl önce bir anlaşmaya imza attı ve geçen üç sezon boyunca satılan oyuncuların değeri kadar transfer yapabildi.

Bu süreçte daha çok kiralık futbolculara yönelen Galatasaray, anlaşması sona erdiği için artık prangalarından kurtuldu.



