Euro
9.7151
-0.02%
Dolar
8.1229
-0.33%
Altın
455.78
0.38%
Borsa
1.378
0.18%
Bitcoin
508.300
3.42%
EXEN Coin
25.54
7.58%
12ºC
İstanbul
Sağanak yağış 12 C
    Mustafa Cengiz: Futbolcular haysiyetlerini, şereflerini hatırlasınlar

    Mustafa Cengiz: Futbolcular haysiyetlerini, şereflerini hatırlasınlar

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbolcular için gündeme oturan sözler sarf etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbolcular hakkında olay sözler dile getirdi.

    "10 FUTBOLCU İTİRAZ ETMELİYDİ"

    "Ne onduruyor, ne olduruyorlar. Bizim önümüzde 7 maç var, 21 puan eder. Onlar istediği kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız, terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin sakatlığında 10 futbolcumuz orada olmalıydı. Golümüz iptal edince 10 futbolcu itiraz etmeli, sahanın altını üstüne getirmeli. Kalecimiz kaptan geliyor, kart görüyor"

    Mustafa Cengiz: Futbolcular haysiyetlerini, şereflerini hatırlasınlar #1

    "HAYSİYET, ŞEREFLERİNİ HATIRLASINLAR"

    "Futbolcular haysiyet şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. 2. maç oynamazsa prim alamıyor. Onu da hesaplayabilir. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben çıldırıyorum izlerken."

    Mustafa Cengiz: Futbolcular haysiyetlerini, şereflerini hatırlasınlar #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir