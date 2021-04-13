Mustafa Cengiz: Futbolcular haysiyetlerini, şereflerini hatırlasınlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbolcular için gündeme oturan sözler sarf etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbolcular hakkında olay sözler dile getirdi.

"10 FUTBOLCU İTİRAZ ETMELİYDİ"

"Ne onduruyor, ne olduruyorlar. Bizim önümüzde 7 maç var, 21 puan eder. Onlar istediği kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız, terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin sakatlığında 10 futbolcumuz orada olmalıydı. Golümüz iptal edince 10 futbolcu itiraz etmeli, sahanın altını üstüne getirmeli. Kalecimiz kaptan geliyor, kart görüyor"





"HAYSİYET, ŞEREFLERİNİ HATIRLASINLAR"

"Futbolcular haysiyet şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. 2. maç oynamazsa prim alamıyor. Onu da hesaplayabilir. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben çıldırıyorum izlerken."