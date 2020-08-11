Mustafa Cengiz: Galatasaray Türk futbolunun kıblesidir

F.Bahçe'nin Mert Hakan'ı transfer etmesi hakkında konuşan Mustafa Cengiz, "Futbolcular önce bize gelir, anlaşamazlarsa 2-3 katına başka yere gider. G.Saray, Türkiye'de futbolun kıblesidir" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, limit ve transfer konuları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Mert Hakan'ı kadrosuna katması hakkında konuşan Cengiz, sarı-lacivertlilere göndermede bulundu.

"ÖNCE BİZE GELİRLER"

Cengiz, "Başkalarının anlaştığı genç çocukları, 2-3 kat daha fazla para verip, transfer edip, sonra da 'limitless' yazamazsın. Bir futbolcu Galatasaray'a gelir, eğer Galatasaray'la anlaşamazsa 2-3 katına başka bir yere gider. Galatasaray, Türk futbolunun kıblesidir. " dedi.

"KURALLARA UYMAM DİYEMEZSİNİZ"

Limit konusunda da konuşan Mustafa Cengiz, "Biz karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz. Sarı kırmızı yeşil, otobana limit koyuyorsunuz. Kafanıza göre değiştiremezsiniz. 120 değil 130, 200 isteyebilirsiniz. Trafik ışıklarının daha uzun süreli yanmasını isteyebilirsiniz ama orada bir limit var. Ben buna uymam, ben bunu aşarım, cezayı da ödemem diyemezsiniz. Bunu dediğiniz anda değerli rakibimiz için değil sadece, kendimizi için de söylüyorum. Kurallara uymak durumundayız." ifadelerini kullandı.

"MİLYON EUROLAR HARCAYAMAM"

Cengiz, sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım, gelecek yıl için düzenleyelim. Oyun başlamış, transfer başlamış. Oyun başlamışken kuralları değiştirirseniz kıymeti harbiyesi kalmaz. Biz rahat değiliz. 493 milyon TL harcamanız var, hayır. Bu bütçemiz, bunun içinde 40-50 milyon harcayabilirim. Onu da anlamsız harcayamam. Biz sabah akşam lisans alabilmek için mücadele ediyoruz. Futbolculara milyon eurolar harcayacak halim yok. Hem karnım doysun hem yemeğim eksilmesin diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok."





"AZİZ BEY'DEN SONRA REKOR BENDE"

Ali Koç'un, "Gelecek yıl Galatasaray da aynı duruma düşecek" eleştirisine de yanıt veren Başkan Cengiz, "Bize diyorlar ki, gelecek yıl bu duruma düşeceksiniz. Biz cezamız neyse onu çekeriz. Cürüm cezaya tabidir. Ben bir sürü ceza yedim. Aziz Bey'den sonra rekor bende. Ödedim parayı, gıkım çıkmadı. Neden, ceza alacağımı biliyordum. Cezaya katlanmak da bir asalettir." dedi.