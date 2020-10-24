Mustafa Cengiz: Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Radamel Falcao'dan Fatih Terim'e kadar birçok önemli açıklamada bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibe karşı bir cephenin oluştuğunu ve buna rağmen şampiyon olacaklarını belirtti.

Kendilerine transfer baskısı yapıldığını söyleyen Cengiz, "Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı. Salı günü anlatacağım. Bu savaşta Galatasaray'ı psikolojik olarak transfer yarışına soktular. Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa alacaksınız diye. Biz bu sezon 38. kupamızı alacağız. Taraftarlarımız emin olsun. Galatasaray, dünyanın en büyük sivil toplum ve futbol kulüplerinden biridir." ifadelerini kullandı.





"EN BÜYÜK İNDİRİMİ FALCAO YAPTI"

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun dünyanın sayılı oyuncuları arasında olduğunu vurgulayan Başkan Cengiz, “Falcao çok karakterli bir insan. Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli 10 santrforunu sayarsanız bunlardan biri Falcao'dur. O da bizde oynuyor. Bir dünya markası olan Galatasaray'da oynuyor. Falcao, Türkiye'de oynanan futbola, Türkiye'deki hakem yorumlarına alışacak ve gereğini yapacak. Bizi bugüne kadar utandırmadı. İndirimde tutar olarak en büyük indirimi Falcao yaptı. Ben ona müteşekkirim” diye konuştu.





"HOCAMIZ NE ZAMAN RANDEVULAŞSAK GELİYOR"

Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili sözlerinin yanlış aksettirildiğini dile getiren Mustafa Cengiz, “Bir başka ağırıma giden konu… Onu da yine yanlış yazdı, anlamamış Atilla ağabey… Hocamızla ilgili kendisi bir soru sordu. Bana dedi ki siz çağırıyormuşsunuz hoca gelmiyor. Onu da biri demiş kim bilmiyorum. Hocamızı biz çağırıyormuşuz hocamız gelmiyormuş. Daha ağır şeyler var. Biz hocamızla her zaman buluşuyoruz. Ne zaman randevulaşsak geliyor. 2 buçuk dediysek, 2 buçuktan 1 dakika geçirmiyor. Tam zamanında geliyor. Bu kadar da kendine ve makama saygılı bir insan. Buna da 2 buçuk dakikada geliyor diye yazmışlar. Beni az çok tanıdınız. Benim üslubum değil. Ben bir şey söyleyeceksem kimseden çekinmem. Çünkü gizli ajandam ve hesabım yok. Şu anda da yok. Bu sağlık durumunda bu mücadeleyi vermeme de şaşırıyorlar. Bir zamanlar neden bu kadar açık diye şaşıranları da görüyorduk. Şimdi de buna şaşırıyorlar. Biz bu işe canımızı veriyoruz. Bizden sonra gelecek yönetimlere mali ve idari açıdan en iyi Galatasaray’ı bırakmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.