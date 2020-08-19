Mustafa Cengiz: Gerektiğinde kafamıza kurşun sıkıp gitmesini biliriz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son olaylara ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Cengiz'in gündeminde TFF'nin uyguladığı limit, vergi kanunu, voleyboldaki başarılar ve Ali Koç vardı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinin imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEYE VOLEYBOLU GALATASARAY GETİRDİ"

Voleybolu Türkiye'ye getiren kulüp olduklarını söyleyen Cengiz, "Bu ülkeye voleybolu Galatasaray getirdi. Biz Galatasaray Spor Kulübüyüz. Elimden geldiğince tüm maçlara gitmeye çalışıyorum.

Benden sonraki başkanlar kendilerini sorumlu hissetsin diye de ayrıca gidiyorum. Deplasmanda oynadığımızda bütün salon doluyor. Biz gittiğimiz zaman o şehire bir hareket getiriyoruz. Gelir olmayınca teoriler başlıyor. Biz dernekten parayı alıp Sportif A.Ş'ye aktarıyormuşuz. Voleybol, basketbol Türkiye'nin en değerli sporlarından. Biz her şeyi devletten beklemiyoruz. Tüm branşlarımıza sponsor bulmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.





"BÜTÜN OYUNCULAR DEĞERLİ"

Kendisine yönelik sürekli televizyona çıkıyor eleştirilerini de yanıtlayan Cengiz, "Soru soruyorlar cevap verince 'Başkan güvenlik kamerası görse konuşuyor' diyorlar. Biz bizi isteyenle beraber oluruz. Yoksa biz parasal tuzaklara düşmemeye çalışırız. Bütün oyuncular değerli, çünkü hayatını buna vermiş. Bu nedenle bütün sporculara ayırt etmeden değer veriyorum.

"KURALA UYMAZSAK KAOS VARDIR"

Ayrıca limit konusundaki tutumuna yönelik eleştirilere de cevap veren Başkan Cengiz, "Scoutlarla birlikte çalışıyoruz. Bizi tehdit ediyorlar. Limite karşı çıkıyorsun diyorlar. Ben neden limitlerden rahatsız olayım? Ben rakibimin hiçbir transferinden rahatsız olmam. Rakibim ne kadar güçlüyse ben de o kadar güçlüyüm ama biz bir kural var diyoruz. Ben buna uyarım, bu kurala uymazsam orada kaos vardır, anarşi vardır. Devlet yoktur. Benim aldığım eğitim kurallara uymak üzerinedir.

"ALİ KOÇ'A SEMPATİM VAR"

Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa benim Fenerbahçe ile ne işim olur. Başkanıyla ne işim olur. Kişisel olarak da sempatim var ayrıca. Hastane yapmışlar, biz de orada bedavaya tedavi görmüşüz... Camialarının önemli isimleri bunu söyledi. Ben isterdim ki Ali Koç çıkıp bunu yalanlasın. Allah beni öyle duruma düşürmesin. Gerektiğinde kafamıza kurşun sıkıp gitmesini biliriz" şeklinde konuştu.





"200 MİLYON VERGİ BORCUMUZ VAR"

Vergi konusuna da değinen Cengiz, "Cumhurbaşkanı ile vergi konusunda konuşmadım. Vergiyi ertelemek istiyorum. İki senede, 500 milyon TL vergi ödedim. 300 milyon ödedim, 200 milyon borcum var. Ben açıklıyorum, başkaları da açıklasın istiyorum.

Maliye geldi, üç büyük kulübe ağır cezalar verdiler. Bizim ne kadar vergimiz siliniyor, erteleniyorsa onların da o kadar oluyor. Bizimki çok göze mi çarpıyor bilemiyorum." dedi.