Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başakşehir'in İrfan Can ve Visca için 38 milyon euro istediğini açıkladı.

GS TV'de canlı yayına katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bir süredir gündemi meşgul eden İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cengiz'in sözleri:

"HAYALLER VAN PERSIE, GERÇEKLER TAM TERSİ"

"Ultraslan'ı ben yönlendiriyormuşum. Ultraslan ile sizle konuştuğumun yüzde 1'ini konuşmadım. UltrAslan 'Ya transfer ya istifa' diyor. UltrAslan'ın açıklamasından sonra ben Göksel Gümüşdağ ile görüştüm. Göksel Bey de dürüst insan, açıklamış. 'Görüşemezsin' dediler ama ben görüştüm. O açıklamayı ben yazdırmadım. Ben, onlara bu açıklamayı yaptırsam, neden Göksel Gümüşdağ ile görüşeyim? Ben, Göksel ile birkaç defa görüştüm. Kim için görüştüğüm belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi."





"İKİSİ İÇİN 38 MİLYON EURO İSTEDİ"

"Göksel Gümüşdağ, İrfan Can ve Visca için 38 milyon euro istedi. Pazarlık yapıyoruz, beni konuşturmayın. Mayıs ayından sonrasına çek yazarım, İrfan'ı da diğerini de alırım. Bana engel olabilecek var mı? Kim engel olabilir. Bana bunu öldürseler yapmam. Bana beceriksiz desinler. Galatasaray'ın geleceğini karartmam."

Mustafa Cengiz: Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi VİDEO