Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayata veda etti. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada camiaya başsağlığı dilendi.

2018-2021 yılları arasında Galatasaray Başkanlığı'nı yapan ve döneminde 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferleri yaşayan Mustafa Cengiz'den kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılı camianın 37. Başkanı olan Mustafa Cengiz 71 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cengiz hatırlanacağı üzere uzun bir süredir mide kanseriyle savaşıyordu ve yakın dönemde tam 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçirmişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılı takımın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.





Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada "Hepimizin başı sağ olsun. Çok amansız bir hastalık, çok mücadele etti. Yarım saat önce kaybettik. Başımız sağ olsun, mekânı cennet olsun. Ameliyattan çıkınca ilk olarak Galatasaray'i sormuştu. Her gün yanındaydık. Son 2-3 gün bitkisel hayata girdi. Galatasaray'i hep sordu, Galatasaray'ın iyi olmasını istedi. Hatta borçları TL'ye geçirmiştik, bana 'İyi ki yapmışız' dedi." ifadelerini kullandı.





FENERBAHÇE'NİN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

"Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."





BEŞİKTAŞ'IN MESAJI

"Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz."





TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI

"Galatasaray Spor Kulübü'nün Eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun."





TFF'NİN AÇIKLAMASI

"Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz."