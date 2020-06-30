Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantısının ardından kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü, haftalık olarak yapılan yönetim kurulu toplantısını Başkan Mustafa Cengiz'in de katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdi.

Toplantının ardından kulüp kanalına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, geçirdiği 3 ağır operasyon ve hastalık sürecine karşın yönetimden hiçbir zaman kopmadığını belirtti.

''G.SARAY BENİM NAMUSUM''

Mustafa Cengiz, "Türk halkının dualarıyla buradayım. Hiçbir saat yönetimden kopmadım. Bütün rahatsızlığım süresince 3 ağır operasyon geçirdim. Namus yükü, çocukluk aşkımızın yükünü aldık. Bir emanet aldık. Emanet kadar güzel bir şey yoktur. Galatasaray bizim namusumuzdur. Galatasaray yürüyen, dev bir mekanizma. Bu mekanizma duramaz. Her gün onlarca konuyu istişare ettik. Yönetim Kurulu tek tek geldi. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımla telekonferans yapıyoruz. Kuruldakilerin tamamı çalışıyor. Gerektikçe geliyorlar, çalışmalarını anlatıyorlar: Süreç devam ediyor. Galatasaray asla durmaz. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk ve iddia vardır. Bu süreci de kolaylıkla atlatacağımıza inanıyorum. Taraftarımız iyi ki var." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz: Hiçbir saat yönetimden kopmadım - İZLE

''ALGI OPERASYONLARI VAR''

Başkan Cengiz, açıklamalarını şu şekilde bitirdi:

"Rahatsız olduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yönetime haksızca saldırılıyor. Elbirliğiyle mücadele etmeliyiz. Yok hakemmiş, şuymuş... Biz gerekeni yapıyoruz. Taraftarımız lütfen unutmasın. Algı operasyonları var. Muhalif kanatların çabası olabilir. Haklı bir eleştiri yapıldığında gerekeni yaparız. Yönetim olarak buraya iyi niyetle geldik. Hiçbir ajandamız yok. Camiadan ve taraftardan istirham ediyorum."