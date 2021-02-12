Mustafa Cengiz: İrfan Can için uçurum yoksa benimle neden pazarlık yapmadınız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili bir kez daha konuştu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a mesaj yolladı.

Gümüşdağ'ın bonservis için yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Cengiz, "İrfan Can konusunda kimseyi suçlamadım. Biz sadece transferle ilgili sorular sorduk. Hiçbir zaman hakaret etmedim, suçlamadım. Ben sadece sordum. Ben sadece sorular sordum, TFF'ye sordum, rakibe sordum. Bana 10 milyon euro dediniz, şimdi 7 milyon euro diyorlar. O zaman arada uçurum yok, neden benimle pazarlık etmedin? Emre Belözoğlu muhatabım değil. Galatasaray'a hizmet etmiş birisi. O ne dedi, bu ne dedi diye bakamam. Abdurrahim Bey, kendi duyguları içinde bir şeyler söylemiş olabilir. Demek onun da bildikleri var." ifadelerini kullandı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ NE DEMİŞTİ?

Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili, "İrfan'ı Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe'de Ali Koç çok istedi. Başkan Ali Koç'la üç kez görüştük. Üçüncü konuşmasında ziyareti tam 6 saat sürdü. Çok sıkı pazarlık yaptık. Galatasaray Başkanı Sayın Cengiz, ortada 10 milyon euro olmadığını söylemiş. İşte hesap: 7 milyon euro nakit aldık. Deniz Türüç'ün bonservisini aldık, Tolga Ciğerci'yi aldık. İrfan'ın dış satışından yüzde 20 net pay için anlaştık. Fenerbahçe şampiyon olursa ayrıca 1 milyon euro alacağız. Toplarsanız 10 milyondan fazlası ediyor. Sayın Cengiz'e de anlattım. Çok dikkatli hesap yapmak durumundayım. Ben bırakırsam, borç beni bırakmaz. İrfan Can satışıyla bilançomuz pozitife dönüştü." demişti.