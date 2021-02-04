Mustafa Cengiz: Kafama sıkar giderim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün geleceğini karartmamak için her şeyi yaptığını söyledi.

GS TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın geleceğini kararttınız mı?" şeklindeki soruya ilginç bir yanıt verdi.

"KAFAMA SIKAR GİDERİM"

Cengiz, "Galatasaray'ın geleceğini karartmak; bana böyle bir şey nasip olmasın. Ben bunu hissetsem bile binlerce özür dilerim taraftarımdan. Kendimi yok ederim demeyeyim Ahmet Kaya gibi ama kafama sıkar giderim." dedi.

"BEN BU İNSANLARA İHANET ETMEM"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Yağmur çamur kar... Taraftarın bazısı maça gelecek parası var, dönecek parası yok. Ben bu insanlara ihanet etmem. Bir grup muhalif bana çok takılıyor. Bazı yalanlarda becerikli değiliz. Galatasaray bir kültürdür. Galatasaray, dürüstlük abidesi olmak zorundadır. Bana yanlış yaptığımı söylediğinizde, kafanızda en ufak bir soru varsa sorabilirsiniz. Camiamdan bu yönde bana sorular geldi." ifadelerini kullandı.