Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından Mustafa Cengiz kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? soruları araştırma konusu oldu.

Bir süredir tedavi altında olan iş insanı, spor yöneticisi ve Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Üzücü gelişme, Kulüp Başkanı Burak Elmas tarafından ve sarı-kırmızılı takımın resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, ''Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Peki Mustafa Cengiz kimdir? Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz kaç yaşında, neden öldü? İşte Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanı Mustafa Cengiz'in biyografisi...

MUSTAFA CENGİZ NEDEN ÖLDÜ?

Hayat Cengiz ile evli ve bir çocuk babası olan Mustafa Cengiz, 7 Mayıs 2020'de 10 saat süren beyin ameliyatı oldu. 18 Mayıs'ta ise mide kanaması sebebiyle ikinci kez ameliyat oldu.

10 Ağustos 2021'de düzenleyeceği basın toplantısı iptal edildi ve hastaneye kaldırıldı. Beyninde tümör tespit edilen Cengiz, 2 Eylül 2021'de yoğun bakıma alındı. 28 Kasım 2021 Pazar günü hayatını kaybetti.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

25 Aralık 1949 tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, Gaziantep Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girmiştir. Burada eğitimini tamamlayan Cengiz, Köy-Koop Merkez Birliğinde kurucu uzman olarak görev almıştır.

TANSA Genel Müdürlüğü yapan Cengiz, 12 Eylül Darbesi'nin ardından memuriyetten ayrılıp Orta Doğu ülkelerinde çalışmaya başlamıştır. Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikasında genel başkanlık yapan Cengiz, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini yürütmüştür.

Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yapan Cengiz, 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray SK başkanı seçilmiştir. Sektörde, TABGİS (Türkiye Akaryakıt İşveren Sendikası) genel başkanlığını yürütmüş ve TFF Dış İlişkiler Bölümünde fahri olarak görev yapmıştır.

Başkanlığı döneminde Galatasaray futbol takımı, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig'de şampiyon olmuş, 2018-19 Türkiye Kupası'nı ve 2019 Türkiye Süper Kupası'nı kazanmıştır.

Özellikle kulübün mali durumunu düzeltmek için çaba sarf eden Mustafa Cengiz, bu yönüyle takdir edilirken transfer konusunda ise sıkça eleştirilmiştir. Bu eleştirilere "Kulübün bir kuruşunu kimseye yedirmem." diyerek cevap vermiştir.

6 Mayıs 2021 tarihinde kişisel Twitter hesabından Galatasaray'ın yapılacak ilk seçiminde başkanlığa aday olmayacağını açıklamış ve 22 Haziran 2021 tarihinde görevini seçilen başkan Burak Elmas'a devretmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Darüşşafaka Cemiyeti, Mülkiyeliler Vakfı üyesi olan Cengiz, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmekteydi.