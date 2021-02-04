Mustafa Cengiz: Kimi istesek talip oluyorlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can için Başakşehir'e ne kadar teklif ettiklerini açıkladı.

GS TV'ye konuşan Mustafa Cengiz, İrfan Can'ın Galatasaray'a gelmek istediğini ancak Başakşehir'in Fenerbahçe'ye sattığını söyledi.

Cengiz'in sözleri şu şekilde:

"KİMİ İSTESEK TALİP OLUYORLAR"

"Kimi istesek talip oluyorlar. Sen bana daha fazla para verdirerek bir yere varamazsın."

"AV MEVSİMİ BAŞLADI"

"İrfan Can hususu... Çok değerli futbolcu, değeri düşmedi rakip takıma gitti diye. Mesut gibi değerli ve iyi futbolcu. Benim değil de hocamın istediği bir futbolcuydu, ben de isterdim. Bu işi onlar, menajerleri açtı. Sezon başladı, av mevsimi başladı. Menajerlerin av mevsimi. Orayı burayı arıyor, ortalığı kızıştırıyorlar. Bir Anadolu kulübünden büyük kulübe menajerlerin neler yaptığını gördüm. İyiyi bilen kötüyü de bilir."





"İRFAN CAN BİZİ İSTİYORMUŞ"

"İyi lafı söyleyen edebi lafı söyleyen en güzel küfrü de eder. En dürüst olan, gerektiğinde en tehlikeli insan olabilir ama Allah etmesin. Naziler Auschwitz'te bunun çok testini yaptılar, insanlık dışı. Bu böyle olmaz dedim, aradım Göksel Başkanımı. Dedim böyle böyle. Başkan yazılı teklif ver dedi. Göksel Başkanım çok haklı. Yazılı teklif geçtik. Futbolcu bizi istiyormuş, bize ulaştırılan bilgi kesin Galatasaray'ı istiyor şeklindeydi. 4 milyon euro, buçuk değil, artı ertesi satıştan karın yüzde 50'si. Bu kadar."

"DAHA İYİ TEKLİF VERENE VERİRİM DEDİ"

"Yüz yüze geldik, dedi ki bize Göksel Bey, başkan beni anla ben bir kulüp başkanıyım, terse düşerse benim evime haciz gelir. Çok haklı. Sizden daha iyi teklif veren olursa, rüçhan hakkı, eşitler arasında birincilik veririm dedi. Çok teşekkür ederim. Göksel Bey, teklif vermedik dedi. Altur'da biraraya geldik. Açıkça teklifimizi Bizi isteyen var dedik, sevenleri ayırmayın dedik. Ben konuşmadım ama gelen bilgi bu yönde. O çocuğun isteğini, iştahını yazık yani şey yapmayalım dedik. Sponsor da bulduk. Açıklamayacağım. Çok özür dilerim ama çıkacak zaten ortaya. Bu arada bir bomba var, bir sponsoru da reddettik. 2 milyon euro... Neyse, ona girmeyeyim. Millet küçük dilini yutabilir. Kabul etmedik. O da bizim dediğimiz yapmadı gerçi. O da var."