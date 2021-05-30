Mustafa Cengiz: Kulübü iyi yönettik

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim öncesi yaptığı açıklamada, "Geride kalan 3 yılda kulübü iyi yönetmişiz ki, bugün 6 başkan adayı birden var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü’nün 19 Haziran’da yapılacak Seçimli Genel Kurul’unda aday olmama kararı alan başkan Mustafa Cengiz, seçim süreci hakkında açıklamalar yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bankalar konsorsiyumu ile imzalamış olduğu Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nin ön koşullarını yerine getirerek borçlarının yapılandırılmasının tamamlandığını açıklamıştı.

"GELECEĞİ TEMİZ BİR GALATASARAY BIRAKMAK İSTEDİM"

'Tarihi imza' şeklinde duyurulan anlaşma hakkında konuşan Cengiz, "Geleceği temiz bir Galatasaray bırakmak istedim göreve gelecek yeni yönetime. Ben seçimlerle değil, Bankalar Birliği anlaşması ve borç yapılandırması ile uğraştım. Bu imzaları atmasak, Galatasaray’ın önümüzdeki sezon için lisanslama ile ilgili sıkıntıları oluşabilirdi." ifadelerini kullandı.

"LİSTEM HAZIRDI AMA SEÇİME GİRMEDİM"

Cengiz, 6 ismin başkanlık koltuğu için yarışacağı başkanlık seçimi hakkında ise şunları söyledi;

"Yönetim Kurulu listem, imzalarım, hazırdı ama seçime girmedim. İmzalar toplansa da ‘Ben son olarak aday olmak istemiyorum’ dedim. Geride kalan 3 yılda kulübü iyi yönetmişiz ki, bugün 6 başkan adayı birden var. Görevi bırakmayı, istifa etmeyi çok düşündüm.

Açık söyleyeyim; pandemi olmasa istifa ederdim. Fakat pandemi koşulları nedeniyle Galatasaray daha zor bir tablo içine düşebilirdi. Bu yüzden istifa etmedim." ifadelerini kullandı.

"YiĞiT ŞARDAN’LA BiR KELiME DAHi KONUŞMADIM"

Hürrtiyet'e konuşan Cengiz, "Benim kimseyle iş birliğim yok. Göreve aday olmak isteyen herkesi, tüm kurul üyelerini serbest bıraktım. Başkan adayları arasında olan Yiğit Şardan ile bir kelime dahi konuşmadım.

Sadece Abdurrahim Albayrak ile konuştum ve kararını bana ilettikten sonra da kendisine hizmetleri için teşekkür ettim." açıklamalarında bulundu.