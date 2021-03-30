Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği yönetiminden istifa etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Burası birlik değil bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yer haline gelmiş" diyerek Kulüpler Birliği yönetim kurulundan istifa etti.

1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların tanınması konusundaki mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, dün Ankara'ya bir çıkarma yapmış ve şampiyon olan kulüplerin başkanlarıyla bir araya gelmişti.

Daha önce sarı-lacivertlilerin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvurunun reddedilmesi için müracaatta bulunan Galatasaray Kulübü'nden bir tepki daha geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Kulüpler Birliği yönetim kurulundan istifa ettiği öğrenildi.

"BURASI ORTAK ÇIKARLARIN TEMSİL EDİLDİĞİ BİR YER OLMUŞ"

Cengiz'in, "Burası birlik değil bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yer haline gelmiş." diyerek böyle bir karar aldığı bildirildi.