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    Mustafa Cengiz: Lemina gitti, Falcao kalıyor

    Mustafa Cengiz: Lemina gitti, Falcao kalıyor

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Lemina'nın teknik ekibin planları içerisinde olmadığını söylerken, Falcao'nun da gelecek sezon takımda kalacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 15:17
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    Mustafa Cengiz: Lemina gitti, Falcao kalıyor

    Sarı-kırmızılıların yeni göğüs sponsoru ile düzenlediği imza töreninde konuşan Mustafa Cengiz Arda, Lemina, Seri ve Falcao hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    FALCAO İNDİRİM YAPTI, LEMINA GİTTİ

    Takım içinde kiralık sözleşmeleri biten Seri ve Lemina'nın geleceği de önemli konulardan bir tanesi. Mustafa Cengiz, Lemina'nın takımdan gittiğini açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Falcao indirim yaptı. Lemina bize hizmet etti. Teknik ekibimize bakarız. Teknik ekibin planları içerisinde yok. Seri'yi düşünüyoruz. Falcao bizimle devam edecek."

    Mustafa Cengiz: Lemina gitti, Falcao kalıyor #1

    Öte yandan Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak da Lemina ve Seri'ye teşekkür etti. Albayrak, "Muslera ve Selçuk'tan sonra ilk indirim yapanlar Lemina ve Seri'ydi. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    "ARDA'YA GÜVENİYORUM"

    Arda Turan transferine de değinen Cengiz, "Fatih Hocamız geldi, resmi olarak Arda'yı istedi. Budur. Biz de dedik ki, tamam görüşelim. Arda sağolsun, boş mukaveleye imza atarım dedi. Biz de fırsatı değerlendirdik, en düşük şekli verdik. Arda büyük bir incelik yaptı. İleride atarım inşallah ya da anlatmam, kavga çıkmasın. 4 futbolcu bizi çok yoruyor. 30 futbolcu feragatname imzaladı. 4'ü imzalamadı. Canları sağolsun. Hukuk içerisinde görüşeceğiz. Para mühim değil dedi Arda, paranın bozduğunu para düzeltir. Tanrı bizi onur, itibar ve şereften yoksun bırakmasın. Biz buna Galatasaray olarak dikkat ediyoruz. Arda müthiş hizmetler verecektir. Ona çok inanıyor, güveniyorum. Çok büyük hizmetler verecek." dedi.

    Mustafa Cengiz: Lemina gitti, Falcao kalıyor #2

    Sözü tekrar alan Abdurrahim Albayrak da konu ile ilgili "Arda'ya tek bir şey söyledim. 'Arda, şimdi bizden iş geçti. Senden tek bir ricam var. Sen bundan sonra sevenleri sevindireceksin. Sevmeyenleri sevindirmeyeceksin. Çok iyi oynarsan seni sevenleri sevindirir. İyi oynamamanı istemeyenleri sevindirme.' dedim." ifadelerini kullandı.

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