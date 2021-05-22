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    Mustafa Cengiz: Marcao'nun balçık zemini düzeltmesini unutamıyorum

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Marcao'nun sözleşmesiyle ilgili, "O balçık sahada, zemin bozulmasında, Mohamed'e penaltıyı attırmak için zemini düzeltmesini unutamıyorum." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 17:10
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    Mustafa Cengiz: Marcao'nun balçık zemini düzeltmesini unutamıyorum

    Galatasaray 24 yaşındaki genç oyuncu Marcao'nun sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

    Kulüp televizyonundan açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, mutlu olduğunu belirtti.

    "BALÇIK ZEMİNİ DÜZELTMESİNİ UNUTAMIYORUM"

    Cengiz açıklamalarında, "Marcao'nun hem profesyonel duruşu hem de sahada verdiği haysiyetli duruşu bizi çok mutlu ediyor. O balçık sahada, zemin bozulmasında, Mohamed'e penaltıyı attırmak için zemini düzeltmesini unutamıyorum.

    Oyuncularımızın hepsi, özellikle de Marcao'nun son haftalarda verdiği mücadeleye alkış tutarız. İçimizde burukluk oldu ama dönüp baktığımızda 1 gol atsak eşit oluyoruz. Futbolun adaleti var mı, yok. Abdurrahim hep adalet diye bağırdı ama.

    Mustafa Cengiz: Marcao nun balçık zemini düzeltmesini unutamıyorum #1

    "MARCAO'YU ADIĞIMIZDA ÇOK LAF ETTİLER"

    Marcao'yu aldığımızda çok laf ettiler. Biz ondan çok memnunuz. Bütün Türkiye ondan çok memnun. Bu sözleşmeyle birlikte, bu sezonki en büyük transferlerimizden birine imza attık." ifadelerini kullandı.

    Mustafa Cengiz: Marcao nun balçık zemini düzeltmesini unutamıyorum #2

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