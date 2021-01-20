Mustafa Cengiz, Mesut Özil için "Elin oğlu değil, evin oğlu" diyen Ali Koç'a cevap verdi. Cengiz, "Türklüğünü reddedene evin oğlu dememek gerek bence" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"EVİN OĞLU DEMEMEK GEREK"

Ali Koç'un "Diğer büyük yıldızlar elin oğlu, Mesut Özil evin oğlu" sözüne tepki gösteren Cengiz, "Benim Ali Koç ile şahsi problemim yok. Futbol konuşmadan saatlerce konuşabiliyoruz. Ettiği bir sözcük hoşuma gitmedi. Bir transfer, değerli bir transfer, Türk futbolunun marka gücünü yükseltecek bir transfer. Benim itirazım yok. İyi bir futbolcu. Ancak, 'Birileri elin oğlu, evin oğlu geldi' demek. Nasıl mantıktır? Ben anlamıyorum. Aslını reddedip, Türklüğünü reddedene evin oğlu dememek gerek. Diğerleri o zaman kim? Türk futbolunda böyle ayrımcılık yapmayalım. TFF, buna ne diyecek? 'Yoksa muz uzatmak sağlığa faydalı' mı diyecek?" dedi.

Mustafa Cengiz: Mesut Özil Türklüğünü reddetti ViDEO

ALİ KOÇ NELER SÖYLEMİŞTİ?

"Mesut'un ne olduğunu dünyaya bir kez daha göstermesini istiyoruz. Şampiyonluk yolunda bize katkı sağlamasını bekliyoruz. Kariyerli isimler Türkiye'ye geldi ama beklenenler gerçekleşmedi. Böyle bir endişemiz yok. Bildiğimiz Mesut'un küçüklüğünden beri aşık olduğu takımında ve ülkesinde oynayacak. Mesut'un diğer büyük yıldızlardan farkı var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Burada büyük bir fark var."