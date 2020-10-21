Mustafa Cengiz: Milli maç araları bize yaramıyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, yakın bir dostu ile yaptığı sohbet sırasında Falcao'nun satılan forma sayısından memnun olmadığını söylediği öğrenildi.

Sezona iyi başlayan ancak Fenerbahçe maçıyla birlikte düşüşe geçen Galatasaray'da, Mustafa Cengiz de ortaya konan futboldan memnun değil.

"MİLLİ MAÇ ARALARI BİZE YARAMIYOR"

Atilla Gökçe'nin haberine göre; Alanyaspor mağlubiyeti sonrası bir dostu ile sohbet eden Cengiz, "Üzülmek neymiş deliriyorum. Bu pandemi, milli maç araları hiç yaramıyor bize... Galatasaray dinleniyor sadece... Sonuçlar ortada... Oysa kıran kırana maçlarla alışılmışın dışına taşan bir rekabet ortamı oluşmasını, o ortamda Galatasaray’ın da yer almasını isterim ben. Çıta yükselsin, adrenalin artsın. Ama onca çabaya, verilen emeğe rağmen karşılığını alamıyorsunuz.” dediği öğrenildi.

"FALCAO 500 BİN FORMA SATACAK DEDİLER, 30 BİN SATTIK"

Falcao konusunda da serzenişte bulunan Cengiz, “Keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ya da Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele edip de yenilseydik. Falcao gelecek, goller atacak, 500 bin forma satacak dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin." ifadelerini kullandı.

"2 BİN KONTENJANIMIZ VAR 410 KİŞİ MAÇA GELDİ"

Başkan Cengiz'in rahatsız olduğu bir diğer konu ise Galatasaray-Alanyaspor maçında locada yer alan taraftar sayısı. "Localarda 2 bine yakın seyirci kontenjanımız vardı. Maça 410 kişi geldi. Elde ettiğimiz gelir de sadece 95 bin lira. Bu para bizim maç günü yaptığımız harcamalara göre çok yetersiz. Bizim güvenlikçilerimizin ücretini bile karşılamıyor. Stadımızda oynanan her maçta 500 bin TL giderimiz var. Zararına oynuyoruz.” diyen Mustafa Cengiz'in, maça gelen taraftar sayısından da memnun olmadığı kaydedildi.