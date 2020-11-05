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Mustafa Cengiz seçime giriyor
Seçime hazırlanan Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz'in, başkanlığa aday olma kararı aldığı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 15:20
- Güncelleme : 05.11.2020 - 15:48
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in seçim kararı almasının ardından adaylar çalışmalara başlamıştı.
Cengiz'in; Burak Elmas, Metin Öztürk ve Ozan Korkut'un aday olacağı seçime girip girmeyeceği merak ediliyordu.
Edinilen bilgiye göre Cengiz, başkanlığa aday olma kararı aldı.
Seçim çalışmalarını sürdüren 70 yaşındaki başkanın, bazı kişilere yöneticilik teklifinde bulunduğu öğrenildi.
ALBAYRAK'LA YOLA DEVAM
Cengiz'in, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'la yola devam etmeyi planladığı, yönetiminde de önemli değişikliklere hazırlandığı belirtildi.