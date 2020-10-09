Mustafa Cengiz: Seçime gitmek istiyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminden maaş indirimine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen ve Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı mezarı başında ziyaret eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cengiz'in sözleri şu şekilde:

ATATÜRK VE ALİ SAMİ YEN

"Galatasaray için ulusal anlamda kırmızı değerler var. Bunun önce geleni Türkiye Cumhuriyeti'dir. Devletimiz önde gelir. Camia olarak kırmızı çizgimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Ali Sami Yen'dir. Batı'da çoğu kulübü yabancılar kurmuştur. Ancak Türk kulüplerini, Türkler kurmuştur. Bu çok önemli tarihi bir tespittir. Sosyologlar incelemeli. Ülkemiz şu anda bile tam bağımsızlık için mücadele ediyor. Devletimizin yanındayız."





"EN BÜYÜK BİZİZ"

"Doğru ve dürüstçe mücadele edelim. Doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz beceriksizlik olarak değerlendirilse de dik durulmalıdır. En büyük camia biziz! Bunu rakipleri ezmek için söylemiyorum, bu bir realite! Biz Türk sporunun lokomotifiyiz! Diğer iki rakibimizi ve Trabzonspor'u da sayabiliriz. Batı'da böyle bir şey yok ama bizim ülkemizde bu güzellik var."





"VELİ YAPIYOR SEN DE YAP DİYORLAR, YAPMAM"

"Yönetim beceriksiz! Bence de beceriksiz, 20 tane alırdım, çekleri verirdim, giderdim. İbra olmasak ne olur, millet olmuyor? 'Veli yapıyor, sen de yap' diyorlar, yapamam. Bunu yaparsak, gelecek kuşakları mahvederiz."





"İKİ FUTBOLCUNUN YEDİĞİ HALTLARI ANLATACAĞIM"

"Ekim hariç tüm maaşları ödedik! İki kişiye eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an! Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi."

"SEÇİME GİTMEK İSTİYORUM"

"Bir an evvel mali genel kurul yapmak ve seçime gitmek istiyorum."