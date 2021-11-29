Euro
14.322
2.23%
Dolar
12.6819
2.53%
Altın
731.85
2.64%
Borsa
1.802
1.42%
Bitcoin
735.558
4.63%
BTXN Coin
52.30
3.74%
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C
    Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

    Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

    Dün hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze namazı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 16:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz, yakalandığı koronavirüsten sonra eski sağlığına bir türlü kavuşamamıştı.

    Cengiz, uzun süredir tedavi ediliyordu. Son dönemlerde de hastanede tedavi altına alınmıştı.

    Mustrafa Cengiz, hatırlanacağı üzere uzun bir süredir mide kanseriyle savaşıyordu ve yakın dönemde tam 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçirmişti.

    71 yaşındaki Mustafa Cengiz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

    Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı #1

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Cengiz'in cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne getirildi. Merhum başkanın cenaze namazı burada kılınarak Ulus Mezarlığına defnedilmek üzere götürüldü.

    Cenazeye; Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Binali Yıldırım ve Ali Koç gibi isimlerin yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz'in cenaze töreninde konuştu İZLE

    Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı #2

    Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı #3

    Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı #4

    Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı #5

    Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı #6

    Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı #7

    Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı #8

    Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı #9

    Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı #10

    Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı #11

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir