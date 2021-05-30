Mustafa Cengiz: Sosyal medya hesaplarımı kapatacağım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Cengiz yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık dönemimin başlarında, şahsıma ait gibi oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarını engellemek maksadıyla, kulüp profesyonellerimizin önerisi doğrultusunda açılmış olan sosyal medya hesaplarım kapatılacaktır.

"HİÇBİR SOSYAL MEDYA HESABIM YOK"

Sosyal medya hesaplarımın açılması konusunda bana yardımcı olan direktörlerime ve profesyonellerime teşekkür eder, bilvesile tarafımdan açılmış hiçbir sosyal medya hesabımın olmadığını bildiririm." ifadelerini kullandı.