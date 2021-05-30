Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
307.417
3.30%
EXEN Coin
34.00
3.81%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Mustafa Cengiz: Sosyal medya hesaplarımı kapatacağım

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Cengiz: Sosyal medya hesaplarımı kapatacağım

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    Cengiz yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık dönemimin başlarında, şahsıma ait gibi oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarını engellemek maksadıyla, kulüp profesyonellerimizin önerisi doğrultusunda açılmış olan sosyal medya hesaplarım kapatılacaktır.

    "HİÇBİR SOSYAL MEDYA HESABIM YOK"

    Sosyal medya hesaplarımın açılması konusunda bana yardımcı olan direktörlerime ve profesyonellerime teşekkür eder, bilvesile tarafımdan açılmış hiçbir sosyal medya hesabımın olmadığını bildiririm." ifadelerini kullandı.

    Mustafa Cengiz: Sosyal medya hesaplarımı kapatacağım #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir