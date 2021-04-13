Mustafa Cengiz: Tiyatro bile değil komedi

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, son haftalarda verilen hakem kararları üzerine kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

GS TV''de canlı yayınlanan "Gündem Özel" programında "VAR tiyatrosu" ekranı önünde konuşan Mustafa Cengiz, çarpıcı sözler sarf etti.

"Boş kaldığımda dinlenmeye geçiyorum. Galatasaray maçına ben daha çok takımımın maçını izlerim. Diğer takımları genel olarak izlemem. Başkan olduğumdan beri onları da izliyorum. Bizim maç cumaydı. Cumartesi ve pazar günleri izlediğim maçları yarıda bıraktım. Tiyatro bu. Kurgu bu. Tiyatro bir eserdir, emek verilir. Toplumsal bir hiciv, mesaj verilir. Maalesef bu tiyatro bile değil komedi. Aşmış onu artık. Önceden yazılmış ama sanki bir yere doğru yazılmış. Büyük takım, diğer takım karşısında gol atınca sonucu tahmin ediyorum ve sonucunda yanılmıyorum. Sıkıntıyı önce beynimde sonra görsel olarak yaşamak rahatsız ediyor. Rakiplerime saygısızlık etmem. Hepsi bir cemaattir, cemaat topluluk anlamında yanlış anlamayın."

HAKEMLERDE GRUPLAR VAR"

"Renk aşkıyla oluşan camialara saygı duymak gerekir. Renk için aşığız bir Türkiye'de. İtalya'da şehir devletlerinden gelişir. Ne bileyim Almanya'ya gitseniz Prusya'dan sonradır, yenidir. Şehir devletinden ya da İskoçya'da, İngiltere'de olduğu tarikat veya dini inanışlar kökeninden temellidir takım tutmak. Türkiye'de bu yok. Baba bir takımı, çocuğu bir takımı, eşi başka takımı tutar Benim çok yakın arkadaşlarım, kardeşim gibi sevdiğim başka takımı tutanlar var. Onlara düşmanlık duymadım, duymam da. Bir yöneticinin yaptığı hata, maç bağlama, oyundan pul çalan bir karakter, oyuna hile sokan bir karakteri ben arkadaşıma, camialara yüklemem.

Türkiye'de son 1-2 aydır iki oluşum var hakemlerde. Kendi içinde gruplar var. Bu her zaman vardı zaten. Şimdi de başka bir grup oluştu. VAR hakemleri, sahadaki hakemler. Herkes nasıl yan hakemini belirliyor. VAR hakemleriyle orta hakemler tesanüd içinde oluyor. Bildiklerim var. Çok tehlikeli bu gelişme, çok tehlikeli."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"ALİ PALABIYIK İÇİN GÖRÜŞTÜM"

"Hakem Ali Palabıyık çok kararlı. Ben görüştüm yetkili insanlarla. Çok kararlı hakem. Hakem 'Ben net olarak penaltı ve kırmızı gördüm' diyor. Kurala aykırı olarak penaltı iptal edildi. Bir 100 gramlık ters bir rüzgar bile, havacılıkta buna ölüm rüzgarı derler, uçağı devirir, hafifçe dokunması bile sizi uçurur. Ayakla da temas var.

Ali Palabıyık, 'Müdahaleyi net gördüm' dedi. Kerem hızlı, çok hızlı bir çocuk. O dokunma onu uçurur. Kendimizi Suat Arslanboğa'nın yerine koyalım. Güzel kardeşim. Sen bunu nasıl böyle yorumlarsın. Zemin mi kötü. Bu zemin Türkiye'nin en güzel zeminlerinden bir tanesi. Kerem üçkağıtçı biri de değil, var böyle atanlar. Takımımızda olanları şiddetle reddederiz. Kendini toparlamaya çalışıyor tam tersi. Palabıyık'a kızamam. Çok net, çok yakın, görüyor, karar veriyor. Enteresan olan kendini asıl hakem Suat Arslanboğa arkadaşımız. 'Gel bak, kendisi düştü' diyor."





"SUAT ARSLANBOĞA MİLİTAN"

"Hiçbir Karagümrüklü oyuncu itiraz etmiyor. Bana kırmızı verme diyor o oyuncu. Ben burada Ali Palabıyık'a kızmam. Kurallara aykırı bir şekilde Suat Arslanboğa, militan bir hakem. 'Gel bak kariyerin biter' falan gibi sert sözler söylemiş. Babel'in koltuk altı dokunuşunu da sordum. Onu da anlatacağım. Suat Arslanboğa'yla ilgili açıklama yaparsalar, rica ediyorum tüm konuşmaları açıklasınlar. Küfür hakaret var diye yayınlayamayız diyorlarsa bilemem. Biz milyonlar harcıyoruz. Kişisel düşmanlığın da olabilir, bana ve takımıma. Bir takıma büyük sevgin de olabilir. Sen toplumsal gerginliğe neden olamazsın. Sen dürüst, şövalye, sipahi olacaksın."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"VAR MÜDAHALE ETMESİN DİYOR AMA EDİYOR"

"Hakemlere söylüyorum. VAR'ın esiri olmayın. Bu toplum kovidden, oturmaktan, maddi durumlardan rahatsız ve gergin. Bu gerginliği artırmayın. Bu toplumu düşünün. Haksız bir kararı lehimize de vermeyin. Öbür camiayı ayağa kaldıracaksınız çünkü. Allah aşkına şunu yapmayın. Biz Uilenberg'e kızdık. Demeç veriyordu şöyle böyle. Bunu yapamayacağını biliyordu. Bunu yapmasın dedik. Uilenberg mentördür, hakemlerin yaşam koçudur. Destek olmak için orada. Yargıda bulunmak için orada. FIFA'nın yeni kurallarını anlatmakla vazifeli. Kişisel antipatimiz yok. Türk futbolu için elinden geleni yaptığına inanıyoruz. Uilenberg, şu an FIFA'da hakem danışma gibi bir konumda. VAR müdahale etmesin diyor ama ediyor. Ya bu adamı cinler mi uçurdu. Koşan adama bak, kaleciye bak. Aynen öyle."

