Mustafa Cengiz: Türkiye'nin en büyük kulübüyüz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dünyada 100 milyona yakın taraftarlarının olduğunu iddia etti.

Galatasaray Kulübü’nün yeni üyeleri, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törenle berat ve üyelik kartlarını teslim aldı.

Törende açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, Türkiye'nin yüzde 45'nin Galatasarayı olduğunu söyledi. Cengiz ayrıca "Dünyada 100 milyona yakın taraftarımız var." dedi.

Cengiz'in sözleri şu şekilde:

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ GALATASARAY"

“Sevgili Galatasaraylılar. Sizleri ve bizleri bir araya getiren bu değerli armaya, bunu tesis eden sevgili Ali Sami Yen’e ve cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür eder, bir defa daha saygıyla anarım. Film izlerken aklıma UEFA’daki savunma geldi. Savunmanın ilk özü şuydu. Hepiniz lise okudunuz mu, diye sordum. Karşımızdaki heyet çok değerliydi. Avrupa’nın De La Creme’sı… İnsan Hakları Başkanları, dışişleri bakanları, başbakanlar, büyükelçiler… Lise okudunuz mu dedim… Bir lisede okuyorsunuz, 5-6 genç bir araya geliyor ve bir takım kuralım diyorlar. O lisede bir odada, kurulan takım, taraftar sayısı olarak Türkiye’nin en büyük kulübü ve dünyanın en büyüklerinden biri oluyor."





"100 MİLYON TARAFTARIMIZ VAR"

"Dünyada 100 milyona yakın Galatasaray sempatizanı var. Kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. Yüzde 9’luk bir resmin futbolla ilgisi yok. Maksimum yüzde 17’lik bir resmi çıkardığınızda yüzde 45’lik kesim Galatasaraylı. Savaşların olduğu o zorlu dönemde Ali Sami Yen nasıl bir takım kurmuş ki bu hale gelmiş… Bundan çok gurur duymalıyız. Dünyada hiçbir takıma, hiçbir sivil toplum örgütüne nasip olmamış bir takımın, inanışın temsilcileriyiz. İlelebet, kıyamete kadar sürsün diyoruz. Galatasaraylı olmak çok önemli bir ayrıcalıktır. Medyatik etkileşim açısından devamlı ilk dört içinde olan bir takım Galatasaray."