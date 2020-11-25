Mustafa Cengiz: Türkiye'nin en büyük sivil dayanışma gücü Galatasaray'dır

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Seçimlere 20 gün kala aday olup olmayacağımı açıklayacağım" dedi.

Galatasaray ile Socios arasında gerçekleştirilen iş birliğinin basın lansmanı, Başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla yapıldı.

İşte Mustafa Cengiz'in sözleri...

"3-4 AY İÇİNDE PANDEMİNİN HAKKINDAN GELECEĞİZ"

"Beşiktaş maçı öncesi demişim, 1 yılda sürer. Ebola 4 yılda bulunmuş. İnsanlık üst üste çalışıyor. Bunun da üstesinden gelinecektir. Ben Galatasaraylılara, milletimize sabır diliyorum. Sabır ve mücadele! 3-4 ay içinde pandeminin hakkından geleceğimize inanıyorum."





"BİZİM TARAFTARIMIZ BÜYÜK BİR TARAFTAR"

"Rakipler alınmasın, Türkiye'nin en büyük sivil dayanışma gücü Galatasaray'dır. Bizim taraftarımız, büyük bir taraftardır."

"KARARIMI 20 GÜN KALA VERECEĞİM"

"Resmi başvurumuş yaptık İçişleri Bakanlığı'na, bekliyoruz. Laf olsun diye başvuru yapmayız. İnanmadığımız hiçbir işe de girmedik. Benim aday olup olmama sürecim devam ediyor. Şimdi tedaviye gideceğim. Bu bir süreç. Ben yararlı olacağıma inanmasam olmam. Ben başkan olmasam da Galatasaray'ın askeriyim. 1987'de İstanbul'a geldim. O günden beri, çocukluğumdan beri Galatasaray'ın içindeyim. Kararımı 20 gün kala vereceğim. 16'sından 20 gün geriye alırsak 4 Aralık oluyor. Başvurup vurmayacağım belli olur."

"23 ŞUT ATARSIN, KALECİYİ ŞUTLARLA SAKATLARSIN, GOL ATAMAZSIN..."

"Biz her zaman genç hakemlerden yana olduk. Hocamız süre konusunda haklı. Maçtan çıkıyor. Türkiye'de özellikle maçı güzelleştirmeye çalışanlara destek olunması gerekiyor. Bu bir temaşa sanatı. Futbol niye futbol. 23 şut atarsın, kaleciyi sakatlarsın şutlardan, gol atamazsın. Bu oluyor. 1 şut atar, gol olur. Bu futbolun güzelliği. Bizi tabii ki üzüyor, kahrediyor. Hocamızı da üzüyor. Biz de istiyoruz ki son dilimine kadar zamanın, hakça olanın, kullanalaım. Bazen olmuyor. Bazen 6 saniye bize işliyor, başka takımlara işlemiyor. Aynı hakem bir de, başka hakem değil. Bazı hakem uzatıyor da uzatıyor."





"HOCAMIZ ASLA ONU KASTETMİYOR"

"Sıcağı sıcağına verilen demeçler, TRT sağolsun dayardı sahadan çıkmadan kırmızı kartı gören futbolcuya. O da ağzına geleni söylerdi. Hocamız asla onu kastetmiyor, öyle bir şey yok. Futbol bunun için güzel. İnşallah daha alınacak onlarca puan var, onları alacağız."