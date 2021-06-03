Mustafa Cengiz: Yabancı kuralının ertelenmesini istiyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, video konferansla katıldığı reklam anlaşması toplantısında, "Yabancı kuralının ertelenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da basın lansmanı, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın katılımı ile gerçekleştirilirken Başkan Mustafa Cengiz ise yer almadı

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, gerçekleşen lansmana görüntülü konuşma ile bağlandı.

"TFF'DE ÇOK ÖNEMLİ BİR TOPLANTIDAYIZ"

Mustafa Cengiz açıklamalarında, “TFF'de çok önemli bir toplantıdayız. Yabancı sınırlamaları ve limitler hakkında. En çok limit yine bizde 370 milyonla ama bu brüt. Brütün içinde futbolcu giderleri ve teknik giderler var. Kulüpler olarak TFF'den bunun düzeltilmesini istiyoruz.





"YABANCI SINIRI KARARININ ERTELENMESİNİ İSTİYORUZ"

Kulüpler olarak dün gece alınan yabancı sınırı kararının ertelenmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.