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    Mustafa Cengiz, yönetici Mahmut Recevik'in istifasını istedi

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'e bir daha toplantılara gelmemesini istedi.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 18:07
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    Mustafa Cengiz, yönetici Mahmut Recevik'in istifasını istedi

    Galatasaray Yönetimi'nde çıkan çatlak sesler bugün başka bir boyut kazandı.

    Başkan Mustafa Cengiz, yönetim toplantısında yaşananları paylaşan yönetici Mahmut Recevik'ten bugün istifasını istedi.

    "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TOPLANTIYA GELMENE GEREK YOK"

    Başkan Cengiz yöneticisine "Dostça ayrılalım" derken Mahmut Revecik ise düşünmek için süre istedi. Bunun üzerine Mustafa Cengiz son sözünü söyleyerek "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" ifadesini kullandı.

    Mustafa Cengiz, yönetici Mahmut Recevik in istifasını istedi #1

    Mustafa Cengiz, yönetici Mahmut Recevik in istifasını istedi #2

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