Mustafa Cengiz yönetiminin 2020 faaliyetleri mali yönden ibra edildi

2020 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2020 olağan genel kurul toplantısında oy verme işlemi sona erdi.

Galatasaray'da 2020 dönemi idari ve mali yönden ibra edildi. Galatasaray'da cumartesi günü ise 2019 dönemi mali yönden ibra edilirken, idari olarak ibra edilmedi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI

"Keşke Sedat Doğan kardeşim dünkü konuşmalarında da sakin konuşsaydı. Başkanı kanser olan camiayı yüksek sesle, Türkiye'nin gözü önünde yaptığı açıklamalar nedeniyle her yerden buraya geldiler bugün. Birbirimizi böyle kırmayalım. Hepimizin çoluk çocuğu var. Ses tonumuzu yükseltmeden, kimseyi incitmeden konuşalım lütfen. Ben hiç ayrımcılık yapmadım. Ben Galatasaraylıyım, bu salondaki herkes Galatasaraylı'dır. Ben asla kimseyi kırmam."





"DÜN TRANSFERDE ÖRNEK VERDİM"

"Dün transferde örnek verdim. Ünal Aysal Başkanım da başkanlık makamını kullanarak bu transferleri yapacağım demişti. Ünal Aysal, "Başkan olarak Sneijder'i almak istiyorum, Drogba'yı almak istiyorum" dedi. Mustafa Cengiz de "30 milyon Galatasaraylı, Falcao'yu istiyor. Ben de taraftarları kırmayacağım, yönetim olarak almak istiyoruz" dedi. Hiçbir transferi tek başıma yapmadım, yapamam da. Başkanımız ve yönetimin bana vermiş olduğu yetkilerle hareket ettim. Bu transferler son mu buldu sanıyorsunuz? Türkiye'de bu transferler yine yapılacaktır."





SARPER CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI

"Ben bir tek vicdan kısmını söyleyeceğim. Ben 18-19 yıllık üyenizim. İşlerimin yoğunluğundan dolayı iç içe olamıyordum Galatasaray'la. Sedat Bey vicdandan bahsetti. Konu Galatasaray değil, aile olarak vicdanımız kanıyor, canımız yanıyor. Hastalık bu, biz bunu en iyi şekilde atlatırız diye düşünüyoruz. Bu 3 yıllık süreçte vicdanla ilgili bir özür bekleniyormuş. Sedat Bey, dünyada 8 bin çeşit hastalık var, o hastalığı öyle bir anlattınız ki... Babamın hastalığıyla çok yakından ilgilenmişsiniz demek ki. Organları sırasıyla saydınız, eksik organ kaldı mı diye doktorlarla baktık. Babam 2 gündür hastanede. Ben geç geldim dün. Babamın bu genel kurulu izlememesi için büyük bir mücadele vermek zorunda kaldım. Tansiyonunun bir nebze bile artması tıbbi yönden sıkıntı yaratıyor. Arayan soran ilgilenen herkese teşekkür ederim. Cengiz Ailesi olarak Sedat Doğan'dan bir özür bekliyoruz."