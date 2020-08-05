Mustafa Cengiz, Arda transferi hakkında konuştu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık" ifadelerini kullanarak tecrübeli oyuncunun geri döndüğünü açıkladı.

Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan Arda Turan, nihayet sözleşmeyi imzaladı.

FATİH TERİM VE EKİBİ İSTEDİ

9 sene sonra sarı-kırmızılı formaya kavuşacak olan 33 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in ısrarı üzerine bu transferin gerçekleştiğini söyledi.

Cengiz "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık, Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır." şeklinde konuşarak transferi resmen ilan etti.

MUSTAFA CENGİZ VETO ETMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi yıl başında Galatasaray'a transferi gündeme gelen ancak yönetimin vetosuyla karşılaşan Arda Turan, o dönem Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'in de arasının açılmasına neden olmuştu.

Mustafa Cengiz, ocak ayında yaptığı açıklamada, "Fatih Terim'in söyleminden bu yana benim sadece Divan'da söylediğim tek cümle var: Bizim gündemimizde yok, bize gelen resmi bir şey yok. Bu futbolcu (Arda Turan) gündemimizde yok." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan konuşmasının devamında, "Biz teknik kadronun bizden istediği hiçbir şeye 'Hayır' demedik! Arda kardeşimizin konusuna gelene kadar..." diyerek Fatih Terim ile yaşadıkları sıkıntıya da değinmişti.