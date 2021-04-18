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    Mustafa Cengiz'den Arda Turan'a özür telefonu

    Mustafa Cengiz'den Arda Turan'a özür telefonu

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hafta içi söylediği sözler nedeniyle takım kaptanı Arda Turan'ı arayarak özür diledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 10:48
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son dönemdeki söylemleri ile Sarı Kırmızılı camiada büyük bir krize yol açmıştı.

    NE DEMİŞTİ?

    İlk olarak GS TV'de futbolcular için "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar" cümlesini kuran Cengiz ardından Ryan Donk için "Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" ifadelerini kullanarak büyük tepki almıştı.

    Mustafa Cengiz den Arda Turan a özür telefonu #1

    İzmir’de Göztepe deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz’in Kaptan Arda’yı telefonla aradığı ve hafta içiyle ilgili açıklamada bulunduğu öğrenildi.

    "BEN SİZİ MOTİVE ETMEK İSTEDİM"

    Milliyet'in haberine göre; Galatasaray TV’deki konuşmasında, “Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek” diyen Cengiz’in, maçtan önce, “Ben sizi motive etmek için böyle söyledim” diyerek Arda Turan aracılığıyla gönül almaya çalıştığı ortaya çıktı.

    Mustafa Cengiz den Arda Turan a özür telefonu #2

    FUTBOLCULAR REAKSİYON VERDİ

    Galatasaray bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazandı. Bundan önce, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Sivasspor, Rizespor, Hatayspor ve Karagümrük karşılaşmalarında kalesinde ilk golü gören sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaları kazanamamıştı. Bu gelenek dünkü Göztepe maçıyla sona erdi.

    Mustafa Cengiz den Arda Turan a özür telefonu #3

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