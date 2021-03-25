Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe'nin 'Cumhuriyet' sloganına ve sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş'ın 1959 öncesi kazandığı şampiyonlukları tanımasına tepki gösterdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesi "Fenerbahçemiz, 1957 öncesi 5 şampiyonluğuyla birlikte toplam 20 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Beşiktaş’a konuk oluyor." şeklinde açıklama yapan Fenerbahçe yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Mustafa Cengiz'den 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' tepkisi VİDEO

Cengiz şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE CUMHURİYETİ TEPKİSİ

"1-0 yendiğimiz maç. Statlarına gittik. TFF, Sayın Vali, İçişleri Bakanı, Savcımız, Emniyet herkes var. Seyirci sayısına girmeyeyim, orası destan. Karşıda dev bir pankart; 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' yazıyor. Savcılara, Emniyet görevlilerine laf etmedik. Onların senede 1 maça gelmesi bizi mutlu eder. Dünyada bir tek makamın önünde 'Cumhuriyet' vardır, Cumhuriyet Savcısı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Savcısı orada, orada devlet ricali var. Bu nedir ya; 'Fenerbahçe Cumhuriyeti'! Allah büyük, sonra neden Fenerbahçe Cumhuriyeti dendiğine kanıt çıktı. Web sitelerinde bir yayın yaptılar."





BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU AÇIKLAMASINA DAİR

"Bir deklarasyon yaptılar. Biz Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz dediler. Tanımak bir devlete ait. Bir cumhuriyete aittir. Burada Fenerbahçe Cumhuriyeti, Beşiktaşımızın şampiyonluğunu tanıdı. Sen kimsin, kimsin sen! Bakın Fenerbahçe camiası sözlerimi lütfen ayırsın. Ben yönetimin yazdığını söylüyorum. Yönetimdeki genç çocuklar bayağı saçmalıyorlar. Onları muhatap alamam. Oradaki deklarasyon başkanı ve yönetimi bağlar. Bu ne cesaret! Benim aldığım eğitim, bu reddi gerekiyor. Fenerbahçe camiasında çok önemli hukukçular var. Beşiktaş'ta da. Sen kimsin benim şampiyonluklarımı tanıyorsun deseydi. Sayın Haluk Ulusoy bunu reddetti zamanında. Attığımız adıma, ettiğimiz sözcüklere dikkat etmeliyiz. Ben teşbih yapabilirim, teşbihte hata yoktur. Siz koca bir camiayı tanıyamazsınız! Ulufe dağıtır gibi yapamazsınız."





İşte Cengiz'in bahsettiği Fenerbahçe'nin o açıklaması: