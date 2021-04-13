Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye: Ayrı yayın sözleşmesi yapalım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu takımlarının kendi haklarından gelir elde ettiğini savunarak Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yayın sözleşmesi için Fenerbahçe'ye çağrıda bulundu ve "Beraber ayrı bir yayın sözleşmesi yapalım." dedi.

"BENDEN ALIP ANADOLU'YA VERİYORSUN"

Galatasaray'ın yayıncı kuruluş için bir gelir madeni olduğunu ifade eden Cengiz, "Erzurum maçının geç saate alınmasını istedim. Almadılar. Yayıncı kuruluş dediler. Yayıncı kuruluşun Körfez kökenli yönetisi geldi, ligin saatini alamayız, 2-3 milyon dolarımız gider dedi. Güzel dedim. Bizim her maçımız 2-3 milyon dolar, aşağı yukarı. 2 milyon dolardan yapsanız, 40 maçta 80 milyon dolar. Ben 160 milyon TL alıyorum. Galatasaray başta, Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü, Trabzonspor dördüncü. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe bu havuzu dolduruyor. Anadolu takımları doldurmuyor. Ben niye isteyemiyorum daha fazla para. En fazla ben alıyorum. 170 milyon aldım, 18-20 milyon euro para. Benim yarattığım hasıla 80 milyon dolar. Böyle bir şey olur mu. Benden alıp oraya veriyorsun. Anadolu kulüpleri farkında." dedi.





FENERBAHÇE'YE YAYIN TEKLİFİ

Fenerbahçe'ye yayın sözleşmesi için bir teklifte bulunan Mustafa Cengiz, "Fenerbahçe ve Galatasaray olarak derim ki, ayrı bir yayın sözleşmesi yapmalıyız. Fenerbahçe'nin öyle bir cesareti var mı bilemem. Hakkım gidiyor. Ben daha büyük transfer isterim. Benim taraftarım daha fazla, daha büyük beklentiler içinde. Fenerbahçe'nin öyle beklentisi yoksa, bir şey demem. Bizim 100 milyonlarca dolar giderlerimiz var. Bizim hakkımız verilmeli. Bunu kim savunup anlatacak, ben anlatacağım. Federasyon bunu demez, tekme atan Ziya demez." şeklinde konuştu.



