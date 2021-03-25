Mustafa Cengiz'den 'himmet' isyanı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Himmetle ve dua ile şampiyon oldular" diyenlere tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapmasının yankıları sürüyor.

GS TV'ye konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Federasyon'dan talebin reddedilmesini istediklerini açıkladı.

"HİMMET VE DUALARLA GEÇTİĞİMİZİ SÖYLÜYORLAR"

Cengiz, "Fenerbahçe neden şampiyonluk sayılarında bizden öndeyken başvurmamış? Biz bayağı geriden geldik. Himmetle ve dua ile onları geçtik. Böyle diyorlar. Bir de bu utanmazlığı yapıyorlar. Ayıptır. Aziz Yıldırım bu tip Bizans oyunlarını sevmezdi." şeklinde konuştu.

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