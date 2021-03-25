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    Mustafa Cengiz'den 'himmet' isyanı

    Mustafa Cengiz'den 'himmet' isyanı

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Himmetle ve dua ile şampiyon oldular" diyenlere tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 17:01
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    Fenerbahçe'nin, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapmasının yankıları sürüyor.

    GS TV'ye konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Federasyon'dan talebin reddedilmesini istediklerini açıkladı.

    "HİMMET VE DUALARLA GEÇTİĞİMİZİ SÖYLÜYORLAR"

    Cengiz, "Fenerbahçe neden şampiyonluk sayılarında bizden öndeyken başvurmamış? Biz bayağı geriden geldik. Himmetle ve dua ile onları geçtik. Böyle diyorlar. Bir de bu utanmazlığı yapıyorlar. Ayıptır. Aziz Yıldırım bu tip Bizans oyunlarını sevmezdi." şeklinde konuştu.

    Mustafa Cengiz'den 'himmet' isyanı VİDEO

    Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu HABERİ

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