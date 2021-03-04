Mustafa Cengiz'den Nihat Özdemir'e MHK baskısı

Ankaragücü maçı sonrası, "MHK bu kafayla giderse, bir saniye orada durmamalı" diyen Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşüp Serdar Tatlı'yı görevden almasını isteyecek.

Süper Lig'in 28. haftasında sonuncu Ankaragücü'ne 2-1 yenilen lider Galatasaray'da maç sonu büyük isyan vardı.

Arda Turan, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından Başkan Mustafa Cengiz de hakemlere ve MHK'ya yüklendi.

"MHK BU KAFAYLA GİDERSE BİR SANİYE ORADA DURMAMALI"

Penaltı ve kırmızı kart pozisyonları hakkında konuşan Cengiz, "Penaltı pozisyonunda da konuştum. Bu işin bir numaralarıyla konuştum. Onlar görmemiş. Hakem elini gösterdi. Ele çarptı dedi. Vücuttan top ele gelirse VAR kurallarına veya oyun kurallarına göre o penaltı değil. Eğer faulden verilmişse onu tartışırız. Ama hiç faul işareti yapmadı. Bu arada acı olan VAR hiç devreye girmedi. Muhammed Mustafa’da da girmedi. Çocuk da şaşırdı. Aynı olaylarla Diagne olayında da oldu. Tersine kafası kırılan Luyindama’ya oldu. Ayıp değil mi kardeşim?" demişti.

Sözlerine devam eden Cengiz, "Ey Serdar Tatlı. Sen bunları izliyorsun. Ben senin bundan mutlu olduğunu zannetmiyorum. Eğer mutlu olduğunu hissedersem zaten 1 saniye orada durma. Ben sadece Galatasaray için değil, bizim lehimize de hata yapılsa müthiş rahatsız oluyorum. İster inansınlar, ister inanmasınlar. Beni ilgilendirmiyor. Fakat MHK bu kafa ve bu çifte standartlarla giderse ki gidiyor 1 saniye orada durmamalı. Utanç vesilesi. Türk halkına böyle kötü örnekleri sahaya süremezsin. Ne sahaya, ne VAR’a ne AVAR’a..." şeklinde konuşmuştu.

GÖREVDEN ALMASINI İSTEYECEK

Cengiz'in TFF'ye bir ziyarette bulunacağı ve Nihat Özdemir'den MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı görevden almasını isteyeceği öğrenildi.