Mustafa Cengiz'e futbolculardan tepki: Çatlak ayakla oynadık

Galatasaraylı futbolcular başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamaların ardından isyan ederek, "Çatlak ayakla maça çıktık" şeklinde cevap verdi.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in skandal açıklamaları bitmek bilmiyor. Ardı ardına futbolcuları ve teknik heyeti hedef gösteren Cengiz, çok konuşulacak açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Futbolculara 'haysiyet' göndermesinde bulunan Cengiz'e karşı Galatasaraylı futbolcular adeta isyan bayrağını çekti.

“ÇATLAK AYAKLA MAÇA ÇIKTIK”

Başkan Mustafa Cengiz'e büyük tepki gösteren ve bu tepkilerini Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'a aktaran Galatasaraylı futbolcular, "Her türlü fedakarlığı yaptık, sezon başında bize sunulan tüm ödeme planlarını kabul ettik, maaşlarımız geç ödendi sesimizi çıkartmadık, primlerimiz yatmadı sesimizi çıkartmadık. İğne vurulup maça çıktık, bileğimizde bandajla 90 dakika oynadık, krık, çatlak ayaklarla maça çıktık.





“BAŞKAN HAKKIMIZI SAVUNMADI”

Hakkımız savunulmadı, yalnız bırakıldık, kendi hakkımızı savunduk. Kimse bizim için şerefinle, haysiyetinle oyna diyemez" şeklinde serzenişlerini iletti.

“GÖZTEPE MAÇINDAN SONRA GEREKEN AÇIKLAMAYI BEN YAPACAĞIM”

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, futbolcuların haklı olduğunu ancak bu dönemde ortak bir tepki koymanın pek de doğru olmayacağını ifade ederek; Göztepe maçından sonra "gereken açıklamayı" bizzat kendisinin yapacağının sözünü verdi.

FUTBOLCULAR AÇIKLAMA YAPACAKTI

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak da sarı-kırmızılı futbolcuların toplu bir şekilde sosyal medya hesaplarından birer cümlelik açıklama yapması düşüncesini de Florya'ya giderek engelledi ve en azındna şimdilik koasun daha da büyümesinin önüne geçti.

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