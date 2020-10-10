Mustafa Cengiz'in bahsettiği isimler: Belhanda ve Feghouli

Mustafa Cengiz'in "İki kişiye eksik maaş ödedik, ne halt yediklerini anlatacağım" dediği isimlerin Belhanda ile Feghouli olduğu ve bu futbolcuların kulübü FIFA'ya şikayet ettikleri ortaya çıktı.

Dün Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen ve Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı mezarı başında ziyaret eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve isim vermeyerek iki futbolcuyu sert bir dille eleştirmişti.

"İKİ FUTBOLCUNUN YEDİĞİ HALTLARI ANLATACAĞIM"

"Ekim hariç tüm maaşları ödedik! İki kişiye eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an! Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi." diyen Cengiz'in gönderme yaptığı futbolcuların kim oldukları ortaya çıktı.

KULÜBÜ FIFA'YA ŞİKAYET ETTİLER

Başkan'ın bahsettiği isimlerin Younes Belhanda ile Sofiane Feghouli olduğu ve bu iki futbolcunun alacakları tam olarak ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet ettikleri ortaya çıktı.

İkili, 1-0 kaybedilen Kasımpaşa karşılaşmasında etkisiz bir futbol ortaya koymuş ve camianın tepkisini çekmişti.