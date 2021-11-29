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    Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a vedası

    Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a vedası

    Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in naaşı, sarı-kırmızılıların stadının yanından geçerken hüzünlü anlar yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 14:20
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    2018-2021 yılları arasında Galatasaray Başkanlığı'nı yapan ve döneminde 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferleri yaşayan Mustafa Cengiz'den kötü haber gelmişti.

    Sarı-kırmızılı camianın 37. Başkanı olan Mustafa Cengiz 71 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Cengiz hatırlanacağı üzere uzun bir süredir mide kanseriyle savaşıyordu ve yakın dönemde tam 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçirmişti.

    Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a vedası İZLE

    GALATASARAY'A SON VEDA

    Mustafa Cengiz'in cenazesi bugün Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Cengiz'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanırken, Galatasaray'ın stadının önünden geçti.

    Kaydedilen o anlar hüzünlü bir portre ortaya çıkardı.

    Mustafa Cengiz in Galatasaray a vedası #1

    Mustafa Cengiz in Galatasaray a vedası #2

    Mustafa Cengiz in Galatasaray a vedası #3

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