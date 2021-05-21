Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısında "Papa'nın kerhane fıkrasını" anlattı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"FATİH TERİM'LE DEVAM ETMEYECEĞİM"

Sarı-kırmızılı kulüpte gelecek dönem Fatih Terim'le devam etmeyeceğini açıklayan Cengiz, kulüpteki geleceğiyle ilgili de konuştu.

Aday olmayacağını da belirten Cengiz, duruma göre kararını değiştireceğini de açıkladı.

KERHANE HİKAYESİNE KİMSE GÜLMEDİ

Gazetecilerle konuşmasında, bir muhabirin, "Keşke ben başkan olmasaydım diyor musunuz?" sorusuna "Kesinlikle." yanıtını veren Cengiz'e muhabir, "Pişmansınız yani?" diye sorunca Mustafa Cengiz, "Yok, bak şimdi beni gazeteci tuzağına düşürme! Ahmet Taner Kışlalı bana bir hikaye anlatmıştı Allah rahmet eylesin. Papa inmiş havaalanına, gazetecilerden birisi 'Sayın Papa kerhaneye uğrayacak mısınız?" demiş. Adam da şaşkın 'Ne diyorsun New York'ta kerhane mi var?' demiş. Ertesi gün gazetede manşet, 'Papa havaalanından iner inmez New York'ta kerhane mi var diye sordu.'" ifadelerini kullandı.

Cengiz'in anlattığı fıkra karşısında kimse bir reaksiyon göstermedi.

Mustafa Cengiz'in gülünmeyen fıkrası İZLE