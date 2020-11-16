Mustafa Cengiz'in idari ibrasızlığı kaldırıldı

Mahkeme, Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz hakkındaki idari ibrasızlık kararını iptal etti.

Galatasaray'da yönetim kurulunun geleceğini ilgilendiren kritik duruşma bugün yapıldı.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 09.30'da başlayan duruşmada, yönetim kurulunun idari ibrasızlığının iptali için açılan dava görüldü.

Mahkeme, Mustafa Cengiz ve yönetimini haklı bularak ibrasızlık kararını iptal etti.

YENİDEN SEÇİLME HAKKI KAZANDILAR

Davanın kabul edilmesiyle birlikte, başkan ve yöneticiler seçilme hakkını yeniden kazandı.

Bilirkişiye gönderilen dosyada ise pandemi nedeniyle ek süre alınmış ve rapor iki ay önce hazırlanmıştı. Taraflar da itirazlarını sunmuşlardı.