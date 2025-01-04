Süper Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dalcı, şu ifadeleri kullandı:

Ligin güçlü oyununu ve oyun planı olan bir takıma karşı oynadık. Bunu da yetenekli ve üst seviyede oynayan bir takımına karşı oynadık. Hafta boyunca çalıştık. İlk yarıda takımımla ilgili olumsuz durumlar vardı. Kazandığımız topları istediğimiz gibi kullanmadık. Bir pozisyonda hata yaptık ve soyunma odasına 1-0 geride girdik. İkinci yarı skoru değiştirme adına oyun planımızda değişikliklere gittik. Opsiyonlarımız çok iyiydi. Bu seviyedeki takımlara karşı bu oyunu oynamak kolay değildir. Oyuncularım, planımıza harfiyen uydu. İkinci yarıdaki oyuna göre en kötü beraberlik almamız gerekiyordu. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Üzgünüz ancak asla vazgeçmeden, çalışmaya devam edeceğiz.