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    Mustafa Denizli, Amigo Orhan olayını anlattı

    Mustafa Denizli, Amigo Orhan olayını anlattı

    3 büyüklerin ve A Milli Takımımızın eski teknik direktörü Mustafa Denizli, meşhur Amigo Orhan olayına yıllar sonra açıklık getirdi. Denizli, Orhan'ı takım otobüsünden attığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2020 - 09:49
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    Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan tek teknik direktör olan Mustafa Denizli, NTV'de yayınlanan "Kırılma Anı" programına konuk oldu.

    A Milli Takımımızın başındayken, dönemin ünlü taraftarı 'Amigo Orhan'' tarafından saldırıya uğrayan Denizli, olayın detaylarını anlattı.

    71 yaşındaki teknik adam, Amigo Orhan'ı takım otobüsünden kovduğunu, bu yüzden de Orhan'ın kendisine kafa attığını söyledi.

    "DEDİM İN OTOBÜSTAN AŞAĞIYA"

    Denizli, "Şu olayın başını anlatayım ben sana. Bu arkadaşlar evvelden milli takım otobüsüyle antrenmanlara gidenler. Ne alakaysa? Amigoymuş antrenmana gidermiş takımla birlikte. Otelden çıktım, baktım otobüsün içinde bu var. Senin dedim ne işin var? Ben amigoyum dedi. Dedim in aşağıya, senin dedim ne işin var burada? Böyle başladı." dedi.

    Denizli: Amigo Orhan, otobüsten kendisini attığım için bana saldırdı - İZLE

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