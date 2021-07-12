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    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı

    Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli açıklamalarında, "Cumhurbaşkanımızı uzun zamandır tanırım, çok vefalı bir insan. Futbola büyük yatırımlar yaptı" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 11:34
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    Altay, Mustafa Denizli'yle TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı göstermişti.

    Süper Lig'de boy gösterecek olan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, açıklamalarda bulundu.

    Denizli, açıklamalarında Süper Lig'e yükseldikleri için mutlu olduğunu belirtirken, başarının takım ruhuyla geldiğini belirtti.

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #1

    “ÇOK VEFALI BİR İNSAN”

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan'la ilgili de konuşan Denizli, "Kendisiyle konuştuk. Beni her başarımdan sonra arar ve tebrik eder. Cumhurbaşkanımız sadece beni değil, başarılı olan takımların yöneticilerini ve teknik adamlarını da arar. Belediye başkanlığı döneminde ben milli takımın başındaydım.

    O zamandan beri kendisiyle çok güzel bir iletişimimiz var. Cumhurbaşkanımızı uzun zamandır tanırım, çok vefalı bir insan. Eski futbolcu olduğu için futbolu da yakından takip ediyor." dedi.

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #2

    “FUTBOLDA ÇAĞ ATLADIK”

    Sabah'a konuşan Denizli, "Futbola büyük yatırımlar yaptı. Ben futbolcuyken toprak zeminde oynamaktan her yerim simsiyah olurdu. Şimdi bakıyorum, o yıllarla bugünkü koşullar arasında çok büyük fark var, adeta çağ atladık." ifadelerini kullandı.

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #3

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #4

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #5

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #6

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    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #8

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #9

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #10

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #11

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #12

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #13

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #14

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #15

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #16

    Mustafa Denizli: Cumhurbaşkanımız, futbola büyük yatırımlar yaptı #17

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