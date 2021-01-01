Mustafa Denizli: Teşvik primine tanıklık ettim

3 büyüklerin ve A Milli Takımımızın eski teknik direktörü Mustafa Denizli, teşvik primi ve 8-0'lık İngiltere mağlubiyeti hakkında konuştu.

Teknik direktör Mustafa Denizli, Haber Global'deki 40 programına katıldı.

Denizli futbolcu olduğunda teşvik primine tanıklık ettiğini ama o zamanlar bunun suç kapsamına girmediğini söyledi.

"TEŞVİK PRİMİNE TANIKLIK ETTİM"

Mustafa Denizli teşvik primine tanıklık etti mi?

"Ettim. Futbolcu olduğumda ettim. Teşvik primi şike kapsamına girmiyordu, bir suç teşkil etmiyordu. Belli takımlar, belli takımlara belli sonuçları alsın diye teşvik primi veriyordu. Futbolculuk dönemimde 4-5 defa böyle hadise oldu, yaşadım."

"SALYA SÜMÜK AĞLADIM"

Kariyerinin en zor günü hangisiydi?

"8-0'lık İngiltere mağlubiyetiydi. Bu maçın bende hasarı çok oldu. Milli Takımın başındayken, Galatarasay’da 2. Adamdım. İlk maç İzmir’de berabere bitti, bizim hedefe ulaşmamız için İngiltere’yi yenmemiz gerekiyordu. Buradaki toplantıda ‘İngiltere’yi yenmeye gidiyoruz’ dedik, çok iyi başladık ama sonra dağıldık, 8-0 kaybettim. Ben bir şok yaşadım, herkes yaşadı. Hayatımın en fazla ağladığım günlerinden biridir. Odama çıktım, telefon da bağlamayın, odama da kimse gelmesin dedim. Odaya kapandım, hüngür hüngür, salya sümük ağlıyorum."